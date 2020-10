Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht nach Spiegelkuss

Rothselberg (ots)

Mit ihren Außenspiegeln sind am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße zwei PKW zusammengekracht. Während der Fahrer des PKW KIA angehalten hatte, fuhr der Unfallgegner, der Führer eines grauen PKW, vermutlich Ford Kombi, in Richtung weiter. Am KIA wurde der Spiegel durch den Anstoß herausgelöst. An der Spiegelhalterung ist die Anstoßstelle des zweiten Fahrzeuges erkennbar. Der Außenspiegel des Ford wurde vermutlich vom Wagen abgetrennt. Leider hatte der KIA-Fahrer das Teil nicht aufgehoben und zu seiner Anzeigenerstattung bei der Polizeiinspektion in Lauterecken mitgebracht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und insbesondere dem flüchtigen Fahrzeug sowie dessen Fahrer unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



