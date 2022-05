Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Trockner brennt - 10.000 Euro Sachschaden

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Brandes am frühen Dienstagmorgen in Tauberbischofsheim-Hochhausen. Gegen 4.20 Uhr geriet die Maschine in dem Wohnhaus in der Schulzengasse in Brand. Ein 33-Jähriger wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und so einen größeren Schaden verhindern.

Tauberbischofsheim: Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Im Verkehrsberuhigten Bereich stieß am Montagabend ein 10-Jähriger mit seinem Fahrrad mit dem Seat eines 21-Jährigen zusammen. Das Kind war aus einem Fußgängerweg auf den Marktplatz eingefahren. Hier wurde er von dem Auto des 21-Jährigen erfasst der den Markplatz über die St.-Lioba-Straße befuhr. Der 10-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

