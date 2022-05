POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mosbach: Hoher Sachschaden bei Unfall auf einem kundenparkplatz

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Mosbach. Gegen 12.45 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Opel und eine 45-Jährige mit ihrem Dacia den Parkplatz des Geschäfts in der Neckarelzer Straße. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, als die Opel-Fahrerin ausparkte und die Dacia-Fahrerin auf den Parkplatz einbog. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich jeweils an beiden Autos Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Osterburken: Wassertank gestohlen - Zeugen gesucht

Vergangene Woche entwendeten Unbekannte einen 1.000 Liter Wassertank aus einem Gartengrundstück in Osterburken. Zwischen Mittwoch, gegen 19.30 Uhr, und Samstag, gegen 16.15 Uhr, begaben sich die Täter zu dem Grundstück im Sportplatzweg, schnitten den dortigen Maschendrahtzaun auf und machten sich über den Wassertank her. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Walldürn: In Bauwagen eingebrochen

Unbekannte verschafften sich am Freitag oder Samstag unbemerkt Zutritt zu einem Bauwagen in Walldürn. Zwischen Freitag, gegen 13 Uhr, und Samstag, gegen 13 Uhr, begaben sich die Einbrecher zu dem Wagen auf dem Wiesengelände in der Marsbachstraße, öffneten diesen gewaltsam und stiegen ein. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat und Personen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Adelsheim: E-Scooter entwendet - Zeugen geuscht

Am Donnertagabend entwendeten Unbekannte zwei vor dem Schwimmbad in Adelsheim abgestellte E-Scooter. Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr standen die Fahrzeuge direkt vor dem Gebäude in der Alte Wemmershöfer Straße. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zum Schwimmbad und nahmen die Roller im Wert von mehreren hundert Euro mit. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu wenden.

Hardheim: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Mindestens 22.000 Euro Sachschaden entstand am Freitagabend bei einem Auffahrunfall in Hardheim. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Toyota die Gerichstetter Straße. An der Einmündung zur Bergstraße musste der Mann mit seinem Wagen verkehrsbedingt halten. Vermutlich übersah diesein 45-Jähriger mit seinem Mercedes und fuhr auf den Toyota auf. Durch den Zusammenprall wurde niemand verletzt.

