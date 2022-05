Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrerin schwer verletzt

Meppen (ots)

Bei einem Unfall am Montagmorgen wurde in Meppen eine 17-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Die Jugendliche befuhr gegen 7.55 Uhr den Geh- und Radweg der Straße Marktstiege. Als sie in höhe der Straße An der Bleiche auf die Fahrbahn fuhr, um diese vermutlich zu überqueren kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 39-Jährigen. Die Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

