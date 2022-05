Coesfeld (ots) - Am Samstag (14.05.) um 16.35 Uhr fuhr in Senden am Kreisverkehr Buldener Straße eine 29-jährige Münsteranerin mit ihrem Kia auf einen vor ihr am Stoppschild wartenden BMW eines 33-jährigen Dortmunders auf. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin des BMW-Fahrers, eine 31-jährige Dülmenerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein ...

mehr