POL-FL: Goldelund - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen

Goldelund (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.12.21), gegen 13.37 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 12 zwischen den Ortschaften Goldebek und Goldelund ein schwerer Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Goldebek kommendes Fahrzeug wollte nach jetzigem Ermittlungstand nach links abbiegen, was offensichtlich von einem nachfolgenden LKW-Fahrer übersehen wurde. Beim Ausweichen fuhr dieser in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW Bus zusammen. Zwei in diesem Fahrzeug befindliche Personen, die 24-jährige Fahrerin und deren 58-jährige Vater und Beifahrer, wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Flensburger Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Arbeit des Sachverständigen und die Bergung der Fahrzeuge ist die L12 voll gesperrt.

