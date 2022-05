Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Alter Berg

Radfahrer bei Sturz verletzt

Coesfeld (ots)

Am Samstag (14.05.) um 08.00 Uhr kam ein 80-jähriger Seppenrader durch Berührung des Vorderrades seines geführten Fahrrades mit der Bordsteinkante ohne Fremdeinwirkung zu Fall und stürzte in eine Hecke. Hierbei verletzte er sich an der Stirn. Die Kopfplatzwunde wurde durch die Besatzung des verständigten Rettungswagens behandelt. Der 80-Jährige trug einen Helm, was augenscheinlich schwerere Verletzungen verhinderte.

Zur Untersuchung hinsichtlich weiterer Verletzungen wurde der Seppenrader durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

