Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Taschendiebstahl: Polizei warnt vor Rempel-Trick

Goch (ots)

In Goch ist es in der jüngsten Vergangenheit zu mehreren Fällen von Geldbörsendiebstählen mit Hilfe des Rempel-Tricks gekommen. Bei dieser Masche rempeln die Täter ihre Opfer im Gedränge an oder nehmen sie mit mehreren Komplizen "in die Zange". Während das Opfer so abgelenkt ist, greifen die Diebe in die Tasche und entwenden die Geldbörse. Oft wird der Diebstahl erst später bemerkt. In anderen Fällen hatten die Täter in Goch ihren Opfern vor dem Taschendiebstahl offenbar bei Bezahlvorgängen mit der EC-Karte im Geschäft oder beim Geldabheben am Automaten über die Schulter geschaut und die PIN erspäht. So ist es ihnen gelungen, noch vor der Sperrung der EC-Karte Geld vom Konto abzuheben.

Die Polizei warnt und rät:

- Geben Sie Ihre PIN immer verdeckt ein. Achten Sie darauf, dass keine Unbekannten auf Ihre Eingabe blicken können. - Bewahren Sie Ihre PIN nicht auf einem Merkzettel im Portemonnaie auf! - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. - Achten Sie vor allem im Gedränge auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche. Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper. (cs)

