Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Toyota Auris mit moldawischem Kennzeichen gesucht

Emmerich (ots)

Am Samstag (26. Februar 2022) gegen kurz vor 23:30 Uhr beobachteten zwei Zeuginnen, wie ein PKW auf dem Parkplatz an der Straße Hinter dem Engel beim Einparken und Rangieren einen links daneben abgestellten Skoda Fabia touchierte und beschädigte. Die beiden Frauen sprachen den Fahrer und seinen Beifahrer an, die offenbar kein Deutsch sprachen. Als die Zeuginnen erwähnten, die Polizei hinzuziehen zu wollen, stiegen die beiden Männer wieder in ihr Auto und flüchteten über die Gasthausstraße in Richtung Burgstraße. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen blauen Toyota Auris Hybrid mit moldawischem Kennzeichen (Länderkennung MD), beginnend mit den Buchstaben IQX gehandelt haben. Der Fahrer war ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß und bekleidet mit dunkler Stoffmütze, dunkler Jacke sowie ebenfalls dunkler Hose. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können und eventuell seinen Abstellort kennen, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell