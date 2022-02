Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Smart Fourfour beschädigt

Kleve-Materborn (ots)

Am Freitag (25. Februar 2022) zwischen 09:40 und 09:50 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz an einer Bank auf der Dorfstraße einen schwarz-grauen Smart Forfour beschädigt. Es entstand ein Schaden am hinteren rechten Radkasten des Wagens. Vermutlich ist der Unfall beim Ausparken des Fahrzeugs neben dem Smart passiert. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell