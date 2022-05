POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - BAB 6 - Gemarkung Sinsheim: Auffahrunfall am Stauende - Zeugenaufruf Am heutigen Samstag morgen, kurz vor acht Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim, kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt, ein schwerer Verkehrsunfall am Stauende. Vermutlich in Folge von ...

mehr