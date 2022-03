Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Container-Bränden in Horst gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Gleich dreimal haben am vergangenen Wochenende Container in Horst gebrannt. Am Samstag, 19. März 2022, meldete ein Zeuge gegen 0.55 Uhr einen brennenden, mit Altpapier gefüllten, Bauschuttcontainer auf der Reichenberger Straße. In der darauffolgenden Nacht brannte gegen 2.05 Uhr ein Altkleidercontainer in der Straße "Auf der Rennbahn", in Höhe der Bushaltestelle "Am Bowengarten". Nur kurze Zeit später, gegen 2.50 Uhr, brannte ein weiterer Altpapiercontainer neben einem Tankstellengelände an der Kreuzung "Zum Bauverein"/Fischerstraße. Alle drei Brände wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 beim Kriminalkommissariat 11 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell