POL-GE: Widerstand nach Kontrolle eines E-Scooters

Gelsenkirchen (ots) - Ein 54-Jähriger ist am Donnerstag, 17. März 2022, bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt verletzt worden. Zu Fuß war der Gelsenkirchener um 19.15 Uhr auf der Kirchstraße in Richtung Weberstraße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 67-Jähriger mit seinem Auto von einem Parkplatz aus in die Kirchstraße in Richtung Ringstraße einfahren. Dabei kollidierte das Fahrzeug des 67 Jahre alten ...

