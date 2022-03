Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter bedroht 64-Jährigen/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 64 Jahre alter Gelsenkirchener ist gestern, 17.März 2022, gegen 14.20 Uhr von einem unbekannten Jugendlichen bedroht worden. Zeugen bestätigten, dass der Jugendliche den Mann auf der Ebertstraße in der Altstadt zunächst aggressiv ansprach und dann mit einem Messer bedrohte. Als die Zeugen eingriffen, entfernte sich der Unbekannte, der in Begleitung eines weiteren Jugendlichen war. Der Gesuchte ist 15 bis 16 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit trug er einen orangenen Pullover, eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell