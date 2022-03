Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben gestern, 15. März 2022, einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Eine Zeugin hatte gegen 20.25 Uhr beobachtet, wie er in einem Supermarkt an der Taubenstraße in Scholven Waren einsteckte und das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Als ihn ein 19-jähriger Angestellter daraufhin ansprach, zog der Tatverdächtige ein Messer und verließ das Geschäft. Die Beamten stellten ihn kurz darauf in unmittelbarer Nähe und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird er noch heute, 16. März 2022, einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

