Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall in Erle - Vier Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Willy-Brandt-Allee/Emscherstraße in Erle wurden am Dienstag, 15. März 2022, vier Menschen leicht verletzt. Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 27-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Transporter über die Auguststraße in Richtung Emscherstraße. Eine 26-Jährige sowie eine 73-Jährige, beides Gelsenkirchenerinnen, fuhren zeitgleich mit ihren Autos auf der Willy-Brandt-Allee in Richtung Münsterstraße. Im genannten Kreuzungsbereich kollidierten der 27-Jährige und die 26-Jährige, wodurch das Fahrzeug der Gelsenkirchenerin in das der rechts neben ihr fahrenden 73-Jährigen geschoben wurde. Die 73-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, ebenso die 26-Jährige und ihr vier Monate altes Kind. Der Transporter-Fahrer verzichtete auf eine medizinische Behandlung. Da sein Führerschein zur Einziehung ausgeschrieben war, wurde der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

