Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sieben Fahrzeuge mit platten Reifen

Frankenthal (ots)

In den Nächten vom 24.02.2022 bis zum 26.02.2022 wurde auf einem Parkplatz in der Freinsheimer Straße, in Höhe der Hausnummer 48, an mehreren PKWs die Luft aus den Reifen gelassen. An bislang sieben Fahrzeugen wurden jeweils ein oder mehrere Reifen angegangen.

Durch die Videoaufzeichnung eines Zeugen kann der bislang unbekannte Täter als eine Person mit kräftiger Statur und dunkel gekleidet beschrieben werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell