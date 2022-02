Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gully-Deckel in Neuhofen ausgehoben

Neuhofen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 27.02.2022, gegen 03:50 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeitungsausträger mehrere ausgehobene Gully-Deckel in der Herweghstraße. Vor Ort wurden insgesamt vier ausgehobene Schachtabdeckungen am Fahrbahnrand festgestellt, die von der Funkstreife umgehend wieder eingesetzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu keinem schädigenden Ereignis. Dennoch wird gegen eine bis dato unbekannte Täterschaft wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

