Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Fahrten unter Einfluss berauschender Mittel (21/2602, 32/2602, 05/2702)

Speyer (ots)

Im Zeitraum 26.02.2022 bis 27.02.2022 wurden bei drei Verkehrskontrollen drogentypische Auffälligkeiten bei den Fahrzeugführern festgestellt.

Bei den Kontrollen am 26.02.2022 um 14:40 Uhr und 19 Uhr handelte es sich jeweils um Fahrer eines E-Scooters. Diesen Fahrern droht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Bei der Kontrolle am 27.02.2022 um 03:20 Uhr wurde bei einem PKW-Fahrer, der Schlangenlinien fuhr, eine Strafanzeige aufgenommen.

Allen Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und es werden entsprechende Mitteilungen an die Fahrerlaubnisbehörden gesteuert, da die Fahrer somit als Ungeeignet zum Führen von Kfz gelten. Die Teilnahme am Straßenverkehr in einem alkoholisierten oder berauschten Zustand stellt eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr dar. Die Polizei rät deshalb gegebenenfalls das Fahrzeug stehen zu lassen.

