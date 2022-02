Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ingewahrsamnahme eines müden Bus-Fahrgastes in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 26.02.2022, gegen 01:00 Uhr, meldete ein Linienbusfahrer einen unerwünschten Fahrgast. An der Endhaltestelle am Hauptbahnhof Schifferstadt wurde durch die eingesetzten Beamte*innen im Bus ein schlafender 23-jähriger Südpfälzer vorgefunden, der - nachdem er geweckt worden war - herumspuckte und sich sehr aggressiv gegenüber den Beamten*innen und dem Busfahrer verhielt. Er konnte weder erklären, wie er hierhergekommen ist noch was er hier wollte; seine Personalien gab er außerdem nicht preis. Weil er außerdem immer aggressiver wurde, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte im Anschluss den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei Schifferstadt. Seine Personalien wurden in der Folge ermittelt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell