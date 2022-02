Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trotz bestehenden Fahrverbots unter Betäubungsmitteleinfluss mit dem Auto in Schifferstadt unterwegs

Schifferstadt (ots)

Am Freitagnachmittag, 25.02.2022, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Waldseer Straße einen Pkw Opel Astra. Bei dem 25-jährigen Fahrer wurden sodann drogentypische Auffallerscheinungen erkannt, einen Drogenschnelltest verweigerte der junge Mann jedoch. Seinen Führerschein konnte er zudem nicht vorweisen - der befindet sich nämlich gerade wegen eines bestehenden Fahrverbots in amtlicher Verwahrung. Im Weiteren wurde dem Pkw-Fahrer durch eine hinzugezogene Ärztin eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, außerdem wurde er erkennungsdienstlich behandelt, d. h. es wurden u. a. Fingerabdrücke genommen und Fotos gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell