Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrgast schlägt Frontscheibe ein

Speyer (ots)

Weil er mit einem 41-jährigen Busfahrer in Streit geraten war, schlug ein unbekannter Fahrgast am Dienstag um 05:15 Uhr am Busbahnhof mit seiner Faust gegen die Busfrontscheibe. Nachdem er hierdurch einen Schaden verursacht hatte, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Wer kann Angaben zu dem ca. 1,75-1,80 m großen, mit osteuropäischen Akzent sprechenden Fahrgast machen? Zum Zeitpunkt der Sachbeschädigung trug er Arbeitskleidung mit Streifen auf der Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell