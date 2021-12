Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickbetrug an der Haustür

Speyer (ots)

Vermutlich von einem Unbekannten beim Geldabheben beobachtet und anschließend ausgetrickst wurde am Montag gegen 13:00 Uhr eine 68-Jährige. Die Frau hatte an einem Geldautomaten im Falkenweg einen vierstelligen Bargeld-Betrag abgehoben bevor sie an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Nord von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Mit der Behauptung, dringend die Notfallkarte eines Pannenservice zu benötigen, brachte er die Frau dazu ihren Geldbeutel zu öffnen. Während sie dort die Karte eines Automobilclubs suchte, gelang es dem Trickdieb mit einer geschickten Handlung die Sicht der Geschädigten auf ihren Geldbeutel zu verhindern. Als er vorgab die Karte zu sehen, griff er unbemerkt hinein und nahm das Bargeld an sich. Nachdem er sich bereichert hatte, fuhr er mit einem roten Kleinwagen davon.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 170 cm großen Mann im Alter von etwa 40-45 Jahren handeln. Er soll dunkle, mittellange und nach oben gestylte schwarze Haare haben und dunkel gekleidet (mit einer braunen Lederjacke) gewesen sein. Zeugen, die den Mann oder das rote Fahrzeug im Bereich Falkenweg, Weißdornweg, Fliederweg, Ginsterweg, Eibenweg beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizeirlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell