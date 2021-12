Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alkoholisierte Radfahrerin kollidiert mit PKW

Speyer (ots)

Am 18.12.2021 um 18.35 Uhr befuhr eine 49-Jährige aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen die Schützenstraße in Fahrtrichtung Dudenhofer Straße und bog nach links in die Holzstraße ein. Hierbei übersah sie den auf der Schützenstraße entgegenkommenden PKW einer 18-jährigen Speyererin, der geradeaus in Richtung der Landauer Straße fuhr. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung des PKW kollidierte der PKW mit dem Fahrrad, wobei die 49-Jährige zu Fall kam und sich leicht am Kopf verletzte. Durch die Polizeistreife wurde bei ihr starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie und wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen und sie behandelt wurde. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

