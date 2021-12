Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad beim Abbiegen

Speyer (ots)

Am 17.12.2021 gegen 15:20 Uhr übersah eine 47-jährige PKW-Fahrerin aufgrund tief stehender Sonne beim Rechtsabbiegen von der Franz-Kirrmeier-Straße in den Ziegelofenweg einen berechtigterweise auf dem Fahrradweg in Richtung Auestraße fahrenden 79-jährigen Fahrradfahrer. Infolgedessen kollidierten PKW und Fahrrad frontal und der Radfahrer stürzte seitlich vom Fahrrad. Dabei erlitt er eine Handfraktur sowie eine Kopfplatzwunde und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden, am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

