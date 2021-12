Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Unfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

In der Nacht vom 18.12.2021 auf den 19.12.2021 gegen 00:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Speyer. Ein 20-jähriger Mann befuhr mit seinem VW-Tiguan die Stockholmer Straße in Speyer. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand Totalschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Zudem konnte der 20-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen. Der Fahrer und die 22-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Aufprall Verletzungen in Form von Schmerzen im Kopf und Gesichtsbereich. Sie wurden ins Krankenhaus verbracht. Dem Fahrzeugführer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehres sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell