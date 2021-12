Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Böhl-Iggelheim; Aufgebrochener PKW

Böhl-Iggelheim (ots)

Böhl-Iggelheim - Am Nachmittag des 18.12.2021, im Zeitraum zwischen 16:50 - 17:30 Uhr, wurde ein PKW, welcher, auf einem etwas abgelegenen Schotterplatz, neben der L528 geparkt war, aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen hierzu eine Scheibe des PKW ein, öffneten diesen und durchsuchten das gesamte Fahrzeug. Es wurden mehrere Kompletträder, sowie andere Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Durch die aufnehmenden Beamten konnte jedoch das vermutliche Tatwerkzeug, mit welchem die Scheibe eingeschlagen wurde vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Spurensuche an dem PKW wurde ebenfalls durchgeführt. Durch den Aufbruch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000EUR. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

