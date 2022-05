Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.05.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Pkw überschlagen

Am Montag, den 23.05.2022, gegen 19.30 Uhr, befuhr der 19-jährige Lenker eines Fiat Punto die L1035 von Eschenau kommend in Richtung Scheppach. Im Bereich einer leichten Rechtskurve berührte der Pkw den rechten Randstein, übersteuerte und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend hatte sich der Pkw bei der dortigen Böschung mehrfach überschlagen und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer des Fiat wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fiat entstand Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell