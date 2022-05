Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.05.2022 mit einem Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Frontalzusammenstoß - Drei Verletzte

Frontal zusammengestoßen sind am Montagnachmittag ein Audi A3 und ein Toyota Verso zwischen Heilbronn-Biberach und Bad Rappenau-Bonfeld. Ein 20-Jähriger befuhr gegen 17.00 Uhr mit seinem Toyota die Kreisstraße 9560 in Richtung Biberach. In einer leichten Kurve kam er aus bislang unbekannter Ursache in auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Audi einer 45-Jährigen. Bei der Kollision wurde der Toyota-Fahrer schwer und die Audi-Fahrerin und ihre 9-jährige Tochter leicht verletzt. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauern an. Die Fahrbahn ist voll gesperrt.

