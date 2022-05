Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 20-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Rinteln - OT Westendorf (ots)

(swe). Schwerer Motorradunfall auf der K 74 Stolzenegge. Ein 20-jähriger Mann aus Buchholz kommt auf der bei Motorradfahrern sehr beliebten und kurvenreichen Strecke der K 74 im Bereich einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und rutscht über die Gegenfahrbahn bis zu einer Leitplanke, wo er mit einem Stützpfeiler der Planke kollidiert. Eine Ersthelferin findet den Schwerverletzten unter der Leitplanke und leitet Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Der Verunfallte zieht sich schwerste Verletzungen durch den Unfall zu und wird mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Minden geflogen. Ein Zeuge des Unfalls gab an, dass er beobachtet habe, wie der Unfallbeteiligte mit seinem Motorrad von Bernsen kommend in einer Rechtskurve die Gewalt über seine Maschine verlor und dann über die Straße rutschte. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 zu melden. Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.

