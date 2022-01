Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf

Goslar (ots)

Braunlage.

Am Dienstag, den 18.01.2022, im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 15:45 Uhr wurde in der Straße Am Steinfeld, in Höhe der Einmündung zur Lauterberger Straße in Braunlage ein weißer Seat Arona, mit BRL-Kennzeichen, nicht unerheblich an der Frontschürze beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß, vermutlich beim Ein-/Ausparken in eine vor dem Seat befindliche Parklücke gegen diesen. Dabei fiel das vordere Kennzeichen des Seat ab und die Frontschürze riss ein. Anschließend verließ der Unbekannte die Örtlichkeit, ohne Feststellungen zu seiner Person und/oder seiner Beteiligung zu ermöglichen. Die Polizei Braunlage bittet um Mithilfe. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, mögen sich bei der Polizeistation Braunlage, unter der Rufnummer 05520/93260 melden. Brunotte, POK'in

