Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 18.01.2022:

Peine (ots)

Einbruch in Supermarkt in Hohenhameln

Am sehr frühen Morgen des 17.01. mussten Polizisten aus Peine einen Einbruch in den REWE-Markt in Hohenhameln aufnehmen. Gegen 03:00 Uhr wurde dort ein Alarm ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein oder mehrere unbekannte Täter ein Fenster im Eingangsbereich des Marktes eingeschlagen haben. Im Markt sind zielgerichtet Tabakwaren aus den Kassenbereichen gestohlen worden. Im Einsatz befanden sich neben Beamten aus Peine auch Kollegen der benachbarten Dienststelle aus Hildesheim und ein Diensthundeführer. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

