Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geschwindigkeitsüberwachung an der Landesstraße 201

27318 Hilgermissen, L201 (ots)

(ber) Am 18.05.2022 im Zeitraum von ca. 17:00 - 18:00 Uhr führten Beamte des Polizeikommissariates Hoya Geschwindigkeitsüberwachungen an der Landesstraße 201 in 27318 Hilgermissen - Abzweigung Rtg. OT Wienbergen durch. Im genannten Zeitraum sind insgesamt 11 Kraftfahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von über 64 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen worden. Spitzenreiter ist ein Fahrzeugführer, der mit 75 km/h gemessen worden ist. Den Betroffenen erwarten nun ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Der Großteil der Gemessenen zeigte sich einsichtig, bei Anwohnern trafen die Maßnahmen auf positive Resonanz.

