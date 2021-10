Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hoxeler Eisenbahnviadukt durch Graffiti verschandelt

Morbach-Hoxel (ots)

Bisher unbekannte Täter besprühten in blauer Graffitischrift einen mit Natursteinen gemauerten Pfeiler des "Hoxeler Eisenbahnviadukt". Das Viadukt befindet sich am überörtlichen Wanderweg "Saar-Hunsrück-Steig". Die Tat dürfte sich zwischen Samstag, 23.10.21 14.00 Uhr und Sonntag, 24.10.21 15.00 Uhr ereignet haben. Der Entstandene Schaden wird auf ca. 1.500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern erbittet sich die Polizei in Morbach unter der Telefonnummer 06533-9374-0

