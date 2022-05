Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Firma eingebrochen

Bocholt (ots)

Werkzeug gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt. Um an ihrer Beute zu gelangen, waren die Täter mit Gewalt in ein Firmengebäude an der Straße Bovenkeresch eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

