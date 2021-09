Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Müschenbach, Langstück - Diebstahl einer hochwertigen Arbeitsmaschine aus Lagerhalle, Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Bereits am Sonntag, den 12.09.2021, in der Zeit von 22:30 Uhr bis 23:00 Uhr, kam es in Müschenbach, Langstück, zu einem Diebstahl einer hochwertigen Arbeitsmaschine aus einer dortigen Lagerhalle. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Mulchgerät mit einem Rotatorkopfaufbau in silber-gelb-schwarzfarben. Es dürfte anzunehmen sein, dass zum Abtransport des Mulchgerätes ein größeres Fahrzeug oder Fahrzeuggespann genutzt worden ist. Der Zeitwert der Arbeitsmaschine wird auf zirka 42.000EUR beziffert. Hinweise auf die derzeit unbekannten Täter liegen hier nicht vor. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell