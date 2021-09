Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, den 23.09.2021 im Zeitraum zwischen 16:00 und 18:30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Steinebacher Straße (L292) in Hachenburg. Ein bislang unbekannter und aus FR Steinebach kommender PKW stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten weißen Ford. An dem Ford entstand ein Schaden am linken Heckbereich in Höhe von 1500EUR. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (02662/95580 oder pihachenburg@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell