Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Motorroller auf Fußweg

Mann stürzt

Stadtlohn (ots)

Er wollte die Jugendlichen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen, gab ein 40 Jahre alter Stadtlohn an. Drei Kleinkraftradfahrer waren am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr auf einem Fußweg am Telgenkamp in Stadtlohn unterwegs. Mit Gesten habe der Geschädigte die Gruppe zum Anhalten bewegen wollen. Zwei hätten ihn passiert, schilderte der Stadtlohner, der letzte in der Reihe sei jedoch direkt auf ihn zugefahren und habe ihn schlussendlich gestreift, infolgedessen er gestürzt sei und sich dabei verletzt habe. Die Gruppe habe die Fahrt in Richtung der Straße Am Losbergpark fortgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell