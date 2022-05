Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kleinstwagen gerät in Brand

Gronau (ots)

Mutmaßlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten ist in Gronau ein Leichtmobil. Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwoch gegen 18.00 Uhr zur Brandstelle an der Lindenallee aus. Auf dem Gelände eines Kfz-Händlers stand das Fahrzeug in Flammen. Das Kriminalkommissariat 11 in Borken hat die Brandermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Kripo unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell