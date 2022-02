Feuerwehr Detmold

FW-DT: Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem LKW

Detmold (ots)

Am Mittwochvormittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Rettungswagen, der sich auf einer Einsatzfahrt in Richtung Klinikum Detmold befand, stieß im Kreuzungsbereich mit einem LKW zusammen. Der Rettungswagen kippte durch den Aufprall auf die Seite. Das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte, die Löschgruppe Brokhausen, sechs Rettungswagen sowie vier Notärzte und dem Leitendem Notarzt sowie des Organisatorische Leiter Rettungsdienst eilten zur Einsatzstelle. Es waren keinen Personen eingeklemmt aber eingeschlossen. Die verunfallten Personen wurden befreit und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt, zwei davon schwer. Im Anschluss wurde die Polizei bei der Unfallaufnahme mit der Drehleiter unterstützt.

