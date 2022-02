Feuerwehr Detmold

FW-DT: Zeynep beschäftigt Feuerwehr Detmold mit rund 100 Einsätzen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Detmold (ots)

Gegen 17:00 Uhr wurden die ersten Schäden gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Detmold waren bis in die frühen Morgenstunden mit umgestürzten Bäumen, losen Dachziegeln und umherfliegenden Dachfenstern beschäftigt. Ein umgestürzter Baum blockierte einen Rettungswagen in Mosebeck. Die Kräfte halfen den Patienten in einen anderen RTW umzuladen und entfernten den Baum im Anschluss. Ein in die Oberleitung gefallender Baum beschäftigte die Kräfte aus Pivitsheide und Mitte. Die Pivitsheider Straße war für zirka zwei Stunden voll gesperrt. Die Deutsche Bahn schaltete den Strecken Abschnitt stromlos, der Verkehr konnte wieder normal rollen. Ebenfalls in Pivitsheide wurde die Straße Am Langen Grund gesperrt. Mehrere Bäume waren hier auf die Fahrbahn gefallen. Durch den starken Wind war es nicht möglich sicher zu arbeiten, worauf hin die Straße gesperrt wurde. "Bus hängt an Baum fest" hieß es im Verlauf der Nacht. Auf der Lemgoer Straße kam ein größerer Baum in Schieflage. Während der Absicherungsmaßnahmen krachte dieser zu Boden. Er nahm die gesamte Fahrbahnbreite ein. Verletzt wurde niemand. Im Laufe der Nacht wurde dieser mit knapp 15 Kräften beseitigt, sodass die Lemgoer Straße gegen 02:00 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Immer wieder wurden die verschiedenen Einheiten aus Detmold gefordert, rund 100 Einsätze sind binnen 24 Stunden eingegangen. Die Ausmaße des Sturmes sind auch am Samstag spürbar, die Wehr ist weiter im Einsatz. Zur Spitzenzeit waren 120 Einsatzkräfte im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell