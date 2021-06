Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwerverletzter Radfahrer

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Schwerverletzter Radfahrer

Ein 25 Jahre alter Seat-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr die B19 in Richtung Oberkochen und verließ diese an der Ausfahrt Unterkochen. Anschließend fuhr er nach links in die Heidenheimer Straße in Richtung Ortsmitte ein, wobei er mit einem 35 Jahre alten Fahrradfahrer zusammenstieß. Dieser überschlug sich beim Zusammenstoß und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell