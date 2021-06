Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Radfahrer gestürzt, Versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr war ein 56-jähriger Radfahrer auf der Stiewigstraße in Richtung Aalen unterwegs. Dabei wurde er von einem 57-jährigen Omnibus-Fahrer überholt. Der 56-jährige Radfahrer kam auf den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn und stürzte. Dabei verletzte er sich. Den Angaben des Radfahrers zu Folge soll der Bus den nötigen Abstand beim Überholen nicht eingehalten haben. Um die Ursache des Unfalls abschließend klären zu können, sucht das Polizeirevier Aalen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Mutlangen: Versuchter Einbruch

Ein Dieb versuchte sich zwischen Mittwochabend 22 Uhr und Donnerstagmorgen 06 Uhr Zutritt zu einer Pflegestation in der Hahnenbergstraße zu verschaffen. Dazu wollte er zwei Türen des Gebäudes aufhebeln, was ihm allerdings misslang. Dennoch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07171 3580 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell