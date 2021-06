Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Auto zerkratzt, Aggressiver Mann verletzt Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros & Einbruch

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde ein Mercedes beschädigt, der am Fahrbahnrand in der Theodor-Kaiser-Straße abgestellt war. Der Verursacher hinterließ rund 1500 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151 950422 entgegen.

Rudersberg: Auto zerkratzt

Am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter die Beifahrerseite eines im Nelkenweg geparkten Smart mit einem unbekannten Gegenstand. Der hierdurch verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegengenommen.

Korb: Aggressiver Mann verletzt Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros

Ein 27-jähriger Mann begab sich am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr zum Bürgerbüro der Gemeinde Korb. Da er sich aggressiv verhielt und bereits in der Vergangenheit mehrfach auffällig wurde, wurde ihm der Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gemeinde verwehrt. Dem 27-Jährigen gelang es dennoch, sich Zutritt zur Schleuse des Gebäudes zu verschaffen. Anschließend schlug er mit seinen mitgeführten Krückstöcken nach zwei Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros und verletzte eine der Frauen leicht. Dem Mann wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten ein Platzverweis erteilt, er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Fellbach: Einbruch

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Otto-Hahn-Straße in eine Lagerhalle eingebrochen. Es wurden daraus mehrere Flaschen Kältemittel entwendet. Zum Eindringen ins Gebäude hatten die Täter eine Metalltüre aufgebrochen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollte sich bitte mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Stuttgarter Straße stieß am Donnerstagvormittag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr beim Parken ein unbekannter Autofahrer gegen einen Pkw Mercedes. Hierbei verursachte er einen Fremdschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Ohne den Vorfall zu melden, flüchtete der Verursacher. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

