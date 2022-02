FW-DT: Einsatzreicher Dienstag

Feuerwehr Detmold

Zu mehreren Ölspuren wurde die Feuerwehr Detmold am Dienstag gerufen, die längste beschäftigte die Wehr ab 17:55 Uhr. Die Einheiten Remmighausen, Mitte sowie das hauptamtliche Personal beseitigten die Ölspur in folgenden Straßenzügen; Remmighauser Straße, Hornsche Straße, Leopoldstraße, Marienstraße, Siegfriedstraße und der Grünstraße. Der Einsatz war nach ca. 2,5 Stunden beendet. Um 01:05 Uhr meldete eine RTW-Besatzung einen brennenden PKW im Ortsteil Hakedahl, die erst eintreffende Einheit erhöhte kurz nach Eintreffen den Alarm auf "Feuer 2" worauf hin sich die Löschgruppe Brokhausen auf den Weg zur Einsatzstelle machte. Es brannten zwei Fahrzeuge sowie ein Wohnwagen komplett aus, zwei weitere PKW wurden durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Die betreffenden Fahrzeuge wurden mit Schaum abgelöscht. Die Einheiten rückten gegen 04:00 Uhr wieder ein.

