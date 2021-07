Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen, Mundenheimer Straße (ots)

Am Samstag, 03.07.2021, um 15.40 Uhr, wurde ein 43jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Pkw in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann bereits seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Pkw des Mannes wurde in einer dortigen Parkbucht belassen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den Ludwigshafener eingeleitet.

