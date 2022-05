Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad entwendet

Wassenberg (ots)

Zwischen 07.30 Uhr und 10.20 Uhr entwendeten unbekannte Täter am Montag (02. Mai) ein Kleinkraftrad, das vom Besitzer auf Grund eines Defekts auf einem Radweg in der Straße Am Stern abgestellt wurde.

