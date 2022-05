POL-HS: Diebe stehlen Kalibratoren aus PKW

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am Montag (02. Mai) meldete eine Frau gegen 12.30 Uhr einen PKW mit eingeschlagener Heckscheibe auf einem Park & Ride Parkplatz an der Myhler Straße. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob aus dem Wagen etwas entwendet wurde. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

