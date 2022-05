POL-HS: Zigarettenautomat beschädigt

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Zwischen dem 29. April (Freitag), 11 Uhr, und dem 02. Mai (Montag), 09.15 Uhr, stahlen unbekannte Personen, nachdem sie auf das Freibadgelände an der Carl-Diem-Straße gelangten und dort ein Fenster des Heizraums gewaltsam öffneten, aus den Kellerräumen etwa 2100 Meter Kupferkabel. Zudem hinterließen die Täter Graffitischmierereien in einer Räumlichkeit. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

