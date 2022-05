POL-HS: Diebstahl auf Baustelle

Wassenberg (ots) - Gegen 14.25 Uhr am Donnerstag, 28. April, verletzte sich eine 89 Jahre alte Frau aus Wassenberg bei einem Sturz in einem Linienbus am Kopf. Der Fahrer des Busses war zu diesem Zeitpunkt in den Wendehammer am Busbahnhof (ZOB) eingefahren, um entsprechend dort zu wenden. Offenbar fiel die Seniorin dabei von ihrem Sitz in den Gang und schlug sich den Kopf auf dem Boden des Fahrzeugs auf. Andere Insassen ...

